Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия
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Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что обращение подали муниципальный депутат, член партии «Яблоко» Андрей Морев, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Илья Азар.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России огласило количество человек, которые приняли участие в согласованном мэрией митинге «Вернем себе право на выборы».