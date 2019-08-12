Тело новорожденной девочки найдено на свалке в Подмосковье
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Тело новорожденной девочки было найдено среди свалки на улице 2-1 Пятилетки в подмосковном городе Рошаль в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, труп пролежал в мусорке около пяти дней.
В настоящее время по данному делу следствие начало проверку. Известно, что на теле ребенка признаков насилия не обнаружено.
Ранее сообщалось, что девятилетнего мальчика насмерть задавило мусором на свалке в Николаевской районе на Украине.