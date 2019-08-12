Минздрав назвал регионы с максимальным ожирением среди детей

Данные статистического сборника российского Минздрава за прошлый год позволяют сделать вывод о регионах, в которых дети чаще всего страдают от ожирения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно представленным данным, меньше всего детей сталкиваются с проблемой лишнего веса в Севастополе, Приморском крае и Чеченской республике. Лидерами по детскому ожирению стали Ульяновская, Орловская и Рязанская области.

«Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Ульяновская область — 2904,3, Орловская область — 2459,9, Рязанская область — 2287», — говорится в сборнике.

Ранее Министерство здравоохранения России огласило регионы страны, в которых жители больше всего страдали от ожирения.