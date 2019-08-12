Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
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Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Как отмечается, труп нашла женщина, арендовавшая гараж для хранения вещей. Она увидела странный предмет и сообщила об этом полиции.
Сотрудники правоохранительных органов извлекли из сумки для сноуборда тело мужчины, умершего четыре месяца назад.
В настоящее время обстоятельства происшествия и возраст погибшего уточняются. Пока неизвестно, каким образом мужчина оказался в гараже.
Ранее сообщалось, что тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае.