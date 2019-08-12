Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве

Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Как отмечается, труп нашла женщина, арендовавшая гараж для хранения вещей. Она увидела странный предмет и сообщила об этом полиции.

Сотрудники правоохранительных органов извлекли из сумки для сноуборда тело мужчины, умершего четыре месяца назад.

В настоящее время обстоятельства происшествия и возраст погибшего уточняются. Пока неизвестно, каким образом мужчина оказался в гараже.

Ранее сообщалось, что тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае.