Как подготовить детей к первому классу, рассказали в Минздраве

В Минздраве рассказали, как родителям морально подготовить детей к первому классу. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской психологии федерального органа Юрия Зинченко.

Специалист считает, что ребенку необходимо позволить самому организовывать свою деятельность, дать понять, что он становится взрослым. Кроме того, крайне важно объяснить будущему первокласснику, что учебная жизнь — не игра, а возможность проявить свои умения посредством обучения и соблюдения правил.

Психолог уверен, что при взаимодействии со сверстниками, ребенка нужно научить направлять внимание на интересы других детей.

Не стоит также ругать обучающегося без веских на то оснований, считает Зинченко.

«Например, при наличии у ребенка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока», — рассказал Зинченко.

Немаловажно хвалить ребенка не только за хорошие оценки, но и за старания. В период начальных классов дети только учатся быть учениками, поэтому в первом классе важнее обращать внимание на сам процесс выполнения заданий, нежели на успехи, резюмировал психолог.

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