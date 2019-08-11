Сотрудники «Росатома» пытались предотвратить взрыв на полигоне
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Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков рассказал о том, что происходило на военном полигоне незадолго до смертельного взрыва. Об этом сообщает канал «Канал-16».
Он заявил, что погибшие сотрудники пытались предотвратить взрыв.
Костюков добавил, что причиной смертельного взрыва могла стать «цепь трагических случайностей».
Он подчеркнул, что погибшие пытались взять ситуацию в свои руки, но им это не удалось.
Ранее сообщалось, что погибшим после взрыва в Сарове сотрудникам «Росатома» откроют памятник.