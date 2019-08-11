О своем положении рассказала задолжавшая 2 млрд рублей дворник

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, задолжавшая почти два млрд рублей, объяснила свою ситуацию. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По ее словам, работодатель узнал о долге, после чего уволил женщину с должности дворника.

Женщина отмечает, что у нее есть только ребенок, а с мужем она не живет.

Бодрова сообщает, что уже подала в суд и консультировалась у адвоката.

Также известно, что у нее уже проводился обыск.

«Я сижу на таблетках, нервный срыв», — объяснила свое состояние Бодрова.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова берет дело дворника с долгом в 2 млрд под личный контроль.