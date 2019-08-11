Погибшим после взрыва в Сарове сотрудникам «Росатома» откроют памятник

В Сарове планируют установить памятник погибшим после взрыва на военном полигоне сотрудником госкомпании «Росатом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что торжественное открытие должно пройти через год.

Директор Саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что будет сделано все возможное, чтобы люди в памяти остались героями.

Кроме того, пять погибших сотрудников будут представлены к государственным наградам. Также в городе объявлен двухдневный траур.

Ранее сообщалось, что «Росатом» назвал имена погибших на военном полигоне под Архангельском.