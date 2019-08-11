Директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что погибшие сотрудники «Росатома» будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал всех погибших национальными героями.

Костюков отметил, что все погибшие были элитой Российского федерального ядерного центра.

Кроме того, он подчеркнул, что все они работали порой в самых тяжелых условиях.

Ранее сообщалось, что «Росатом» назвал фамилии погибших на военном полигоне под Архангельском.