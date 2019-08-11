Глава YouTube ограничила своих детей от смартфонов ради живого общения

Глава видеохостинга YouTube Сьюзен Войжицки сообщила, что часто забирает у своих детей телефоны для того, чтобы они чаще общались и больше времени проводили в реальном мире. Об этом передает издание The Guardian.

По ее мнению, детей нужно приучать к гаджетам примерно с 11 лет, когда они учатся в средних классах школы.

Как отмечает Войжицки, с помощью запрета она пытается научить детей какое-то время обходиться без смартфонов и уделять время общению, школе, занятиям спортом и другим вещам.

Глава видохостинга уточняет, что особенно часто забирает телефоны у своих детей, когда семья отдыхает вместе.

Ранее Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука.