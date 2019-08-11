Гатчинского священника отстранили от службы после инцидента с крещением

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Игумен Фотий (Нечепоренко) отстранен от священнослужения гатчинской Епархией за применение силы к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Фотий больше не сможет совершать таинство.

Епархиальное управление заявило, что его поведение «не соответствует образу священнослужителя».

Кроме того, пострадавшую семью пригласят на встречу и принесут им личные извинения.

Ранее сообщалось, что на крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию.