Гатчинского священника отстранили от службы после инцидента с крещением
Игумен Фотий (Нечепоренко) отстранен от священнослужения гатчинской Епархией за применение силы к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Фотий больше не сможет совершать таинство.
Епархиальное управление заявило, что его поведение «не соответствует образу священнослужителя».
Кроме того, пострадавшую семью пригласят на встречу и принесут им личные извинения.
Ранее сообщалось, что на крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию.