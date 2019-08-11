Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

По словам омбудсмена, попавшей в беду женщине нужна помощь, так как она не сможет сама себя защитить.

Также Семенова, объясняя причину такой ситуации, заявляет, что персональные данные дворника могла предоставить налоговая служба.

Ранее сообщалось, что судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в Воскресенске, около 2 млрд рублей. При этом долг у женщины образовался на прошлом месте работы. При трудоустройстве на должность курьера женщина не глядя подписала бумаги и стала учредителем и директором компании. Организация взяла в банке $32 млн, а потом обанкротилась.