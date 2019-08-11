На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что заявление написала мать, которая заплатила за обряд 3,5 тыс. рублей.

Уточняется, что священник грубо окунал годовалого ребенка в воду, а также применял к нему силу.

Кроме того, на требование матери отдать малыша он никак не отреагировал и продолжил совершать действия, травмирующие ребенка.

Заявляется, что после всего мероприятия у малыша на теле были обнаружены ссадины и ушибы.