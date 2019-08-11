Трамп намекает на причастность Клинтона к смерти миллиардера-педофила

Президент США Дональд Трамп считает, что экс-глава государства Билл Клинтон причастен к смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемом в сексуальной эксплуатации детей и работорговле. На это нынешний американский лидер намекает посредством ретвитов в своем твиттере.

Отмечается, что Трамп ретвитнул одну из учетных записей с данной информацией.

Также стало известно, что американский лидер добавил видео-твит с помощью хэштегов #ClintonBodyCount и #ClintonCrimeFamily.

При этом в самом твите, отмечаемом Трампом, указывается, что у Эпштейна была некая информация о Клинтонах, из-за которой он и умер.

Ранее сообщалось, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме.