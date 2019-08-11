Около 240 тысяч человек отпраздновали Курбан-байрам в Москве

Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил, что в праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие около 240 тысяч человек, передает ТАСС.

Он отметил, что празднование прошло без происшествий.

По его словам, введенные в связи с религиозным праздником ограничения движения машин в городе сняты.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам.