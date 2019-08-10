Экс-главу аппарата Атамбаева арестовали за захват заложников

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Бывшего главу аппарата экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова поместили под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Первомайского районного суда Бишкека.

Как отмечается, советник Атамбаева пробудет под стражей в СИЗО до 8 октября.

Уточняется, что такое решение в отношении Ниязова было принято из-за захвата заложников.

В среду, 7 августа, силовики начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции. Между сотрудниками спецслужб и сторонниками бывшего президента завязалась стрельба.

В четверг, 8 августа, Атамбаев сдался силовикам, после чего последовали аресты и вызовы на допросы его сторонников.

Ранее МВД Киргизии допросило сына Атамбаева.