Подозреваемого в мародерстве после взрывов под Ачинском задержали

Подозреваемого в мародерстве в поселке Ключи и деревне Каменка в Ачинском районе Красноярского края, которые эвакуировали в связи с взрывами на военном складе, попал под арест. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Согласно поступившей информации, под стражу на два месяца заключили жителя Ачинска.

Как стало известно, подозреваемый обвиняется в том, что он занимался мародерством, когда люди уходили из своих домов.

Отмечается, что правоохранителями зафиксировано четыре подобных преступления.

При этом в региональном главке МВД сообщают, что задержанный раскаивается в содеянном.

Ранее информировали, что число пострадавших под Ачинском увеличилось до 12 человек.