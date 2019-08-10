Миллиардер-педофил из США покончил с собой в тюрьме, сообщили СМИ
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, покончил с собой в тюрьме. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.
Как отмечается, Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме.
Уточняется, что миллиардер находился там в ожидании судебного разбирательства по федеральным обвинениям в сексуальной торговле.
Кроме того, Эпштейна обвиняли в попытке подкупить людей, которые могли выступить как свидетели по делу о торговле людьми.
Миллиардер якобы перевел двум неназванным лицам $350 тыс.