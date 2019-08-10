Машину по отлову скота подожгли после введения штрафстоянок для коров в Махачкале

Машину по отлову безнадзорного скота подожгли в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что личности поджигателей неизвестны.

Уточняется, что «Газель» была припаркована возле загона для скота. Сгорела кабина автомобиля. Животные, находящиеся в загоне, не пострадали.

Кроме того, администрация махачкалинского унитарного предприятия «Питомец», занимающегося отловом и транспортировкой безнадзорного скота, заявила, что в их адрес уже поступали угрозы.

Замдиректор предприятия Руслан Исмаилов подчеркнул, что несмотря на инцидент, отлов будет производиться и далее.

Ранее сообщалось, что штрафстоянки для коров появились в Махачкале.