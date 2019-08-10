Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил отметил важность развития спорта в России в своем поздравлении на День физкультурника. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он заявил, что успехи и новые достижения российских спортсменов играют большую роль в патриотическом воспитании молодежи, а также стимулируют ее к занятиям спортом.

Кроме того, российский глава отметил роль тренеров, инструкторов и наставников, которые помогают России стать великой спортивной державой.

Путин назвал в качестве главных приоритетов России развитие спорта, получение высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов.