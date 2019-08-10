Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника

Президент России Владимир Путин поздравил отметил важность развития спорта в России в своем поздравлении на День физкультурника. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он заявил, что успехи и новые достижения российских спортсменов играют большую роль в патриотическом воспитании молодежи, а также стимулируют ее к занятиям спортом.

Кроме того, российский глава отметил роль тренеров, инструкторов и наставников, которые помогают России стать великой спортивной державой.

Путин назвал в качестве главных приоритетов России развитие спорта, получение высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов.