Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале

В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что скорая ехала к больному ребенку и остановилась, когда водитель захотел узнать, как подъехать к дому.

Сзади к скорой подъехала «Газель», водитель которой стал сигналить и оскорблять медиков.

Когда его попросили успокоится, он подбежал к водителю скорой и избил его. У водителя диагностировали сотрясение мозга.

Отмечается, что это уже третье нападение на скорую помощь в республике за последний месяц.