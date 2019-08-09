Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
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В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что скорая ехала к больному ребенку и остановилась, когда водитель захотел узнать, как подъехать к дому.
Сзади к скорой подъехала «Газель», водитель которой стал сигналить и оскорблять медиков.
Когда его попросили успокоится, он подбежал к водителю скорой и избил его. У водителя диагностировали сотрясение мозга.
Отмечается, что это уже третье нападение на скорую помощь в республике за последний месяц.