Большая часть Лондона и его окрестностей остались без электричества

В большинстве районов Лондона и юго-востока, а также в Мидленде пропало электричество. Об этом передает Sky news со ссылкой на энергосети Великобритании.

Сообщается, что на данных территориях отключение электроэнергии состоялось из-за сбоя в национальной электросети.

Как отмечается, первоначально от прекращения подачи тока пострадали 10 000 человек.

Стало известно, что поставки электроэнергии восстановят. Инженеры уже занимаются решением проблемы.

Уточняется, что они создали обходной путь для подачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Венесуэлле случилось массовое отключение электроэнергии из-за электромагнитой атаки.