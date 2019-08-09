Приморец рассказал, как поймал сельдяного короля

Житель Приморья Владимир Тарасов рассказал, как поймал сельдяного короля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все боялись подойти к рыбе, так как не знали, ядовитая она или нет.

Тарасов взял рыбу за хвост и оттащил дальше от людей.

«Глаза как у ящерицы — двигаются… Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Было такое чувство, что она за тобой следит», — сказал он.

Он добавил, что никогда не видел такого.

Также Тарасов описал внешние признаки рыбы. Среди них он выделил красные усы около 70 см, размер рыбы – около 2 м 70 см и вес около 5-6 кг. Приморец отметил, что чешуя у рыбы отсутствует, а в воде она светится, как зеркало.

Он сказал, некоторые предлагали пожарить и съесть рыбу, но было решено отпустить ее в воду.

Ранее сообщалось, что у берегов России впервые обнаружили сельдяного короля.