Прокуратура разъяснила права пассажиров при отмене рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура подготовила документ, в котором разъясняются права пассажиров в случае задержки или отмены авиарейса, а также при отказе в вылете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Не все случаи отмены или задержек рейса могут быть связаны с нарушением закона. Как уточняется, чаще всего подобные мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Перевозчик не виноват при отмене рейсов из-за метеоусловий, природных катаклизм, военных действий, наложении запретов на перевозки по определенным маршрутам, забастовке сотрудников авиапредприятия, решения государственного органа об отмене рейса.

При задержке рейса от 30 минут до 2 часов пассажиры имеют право на бесплатное хранение багажа и пребывание женщин с детьми в специально оборудованной комнате.

При задержке от 2 до 4 часов должна быть предусмотрена возможность совершить два звонка в любую точку мира или отправить два сообщения по электронной почте.

В случае задержки самолета на более чем 6 часов авиакомпания обязана предоставить пассажирам место для ночлега.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы отменено и задержано почти 30 рейсов.