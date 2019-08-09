В России может появиться национальный стандарт для школьной формы

Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом сообщает «Известие» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как сообщается, в документе будут зафиксированы требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. В ведомстве считают, что школьная форма должна быть устойчивее, чем простая детская одежда.

Отмечается, что ПНСТ утвердят с целью проверки новых требований на практике до утверждения ГОСТа. Эксперты считают, что на сегодняшний день до 80% рынка одежды — это некачественные и небезопасные вещи.

рынка одежды представляют некачественную и небезопасную вещами.

Как сообщил Мантуров, в составе новой формы будет меньше синтетики, а также для удобства на вещах появятся качественные характеристики ткани, включающие параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

Первая редакция предварительного национального стандарта планируется не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020-й.

Ранее сообщалось, что в Мехико мальчикам разрешили ходить в школу в юбках.