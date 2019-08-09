Эксперт ВОЗ рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави заявил, что кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Илбави, небольшое количество дыма от лесных пожаров может вызвать астму и раздражение слизистой, так как смог содержит частицы, влияющие на здоровье.
Отмечается, что долговременный эффект для здоровья от лесных пожаров практически не исследован.
«Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил эксперт.
Согласно данным ВОЗ, дым от лесных пожаров высвобождает парниковые газы, а их долговременное вдыхание может повлиять на функционирование легких. Это может привести к проблемам с дыханием, бронхитам, астме и преждевременной смерти.
Ранее сообщалось, дым от пожаров в лесах России окутал 610 городов и сел.