Эксперт ВОЗ рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье

Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави заявил, что кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Илбави, небольшое количество дыма от лесных пожаров может вызвать астму и раздражение слизистой, так как смог содержит частицы, влияющие на здоровье.

Отмечается, что долговременный эффект для здоровья от лесных пожаров практически не исследован.

«Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил эксперт.

Согласно данным ВОЗ, дым от лесных пожаров высвобождает парниковые газы, а их долговременное вдыхание может повлиять на функционирование легких. Это может привести к проблемам с дыханием, бронхитам, астме и преждевременной смерти.

Ранее сообщалось, дым от пожаров в лесах России окутал 610 городов и сел.