Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось

Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели исследование, чтобы выяснить, кому доверяют жители России. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечается, участники опроса отвечали на вопрос, много ли есть людей, которым они доверяют. 30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.

По словам участников опроса, россияне стали меньше на 12,6% верить родственникам, на 18,2% — друзьям, на 25% — коллегам. По межличностному доверию Россия догоняет США, в которых окружению верит 35% американцев.

«Но, с другой стороны, нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию как Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60% населения», — сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.