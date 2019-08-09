В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте

Пресс-секретарь Следственного комитета (СК) по Калининградской области Наталья Гацко проинформировала о том, что в регионе проводится проверка после гибели сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.

В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти.

Ранее сообщалось, что напавший на полицейских в Сургуте мужчина оказался неоднократно судим. Нападавшего обезвредили сотрудники Росгвардии. В ходе происшествия один полицейский погиб, второго — госпитализировали.