В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте
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Пресс-секретарь Следственного комитета (СК) по Калининградской области Наталья Гацко проинформировала о том, что в регионе проводится проверка после гибели сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.
В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти.
Ранее сообщалось, что напавший на полицейских в Сургуте мужчина оказался неоднократно судим. Нападавшего обезвредили сотрудники Росгвардии. В ходе происшествия один полицейский погиб, второго — госпитализировали.