Второй экс-сотрудник ФБР подал иск из-за Трампа
Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб обратился в суд с исковым заявлением на ведомство и минюст США. Об этом сообщает Axios.
Согласно имеющимся данным, он был уволен со службы весной 2018 года. При этом Маккейб уверен, что его увольнение было политически мотивированным и нарушило его право на свободу слова.
Как уточняется в исковом заявлении, он полагает, что были нарушены его права по «первой поправке» из-за увольнения, которое произошло из-за отказа «присягнуть на партийную верность» Трампу». Во вторник, 6 августа, с аналогичным иском в суд обратился бывший агент ФБР Питер Стржок.
Ранее сообщалось, что Трамп сомневается в главе ФБР.