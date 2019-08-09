Второй экс-сотрудник ФБР подал иск из-за Трампа

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Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб обратился в суд с исковым заявлением на ведомство и минюст США. Об этом сообщает Axios.

Согласно имеющимся данным, он был уволен со службы весной 2018 года. При этом Маккейб уверен, что его увольнение было политически мотивированным и нарушило его право на свободу слова.

Как уточняется в исковом заявлении, он полагает, что были нарушены его права по «первой поправке» из-за увольнения, которое произошло из-за отказа «присягнуть на партийную верность» Трампу». Во вторник, 6 августа, с аналогичным иском в суд обратился бывший агент ФБР Питер Стржок.

Ранее сообщалось, что Трамп сомневается в главе ФБР.