Женщина в Химках родила двойню в третий раз

Жительница подмосковных Химок родила двойню в третий раз подряд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в четверг, 8 августа, на свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Это третий раз, когда она рожает двойню.

Уточняется, что 31-летняя женщина имеет семь детей. Сначала родилась дочка, а следом рождались двойняшки.

Заявляется, что проживающая за границей многодетная семья в качестве места для родов выбирает Химкинскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что россиянка родила четверняшек.