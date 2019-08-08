Женщина в Химках родила двойню в третий раз
close
Жительница подмосковных Химок родила двойню в третий раз подряд. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в четверг, 8 августа, на свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Это третий раз, когда она рожает двойню.
Уточняется, что 31-летняя женщина имеет семь детей. Сначала родилась дочка, а следом рождались двойняшки.
Заявляется, что проживающая за границей многодетная семья в качестве места для родов выбирает Химкинскую областную больницу.
Ранее сообщалось, что россиянка родила четверняшек.