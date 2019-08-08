Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии выросло до 52 человек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В ходе столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и силовиками пострадали 52 человека, передает ТАСС.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, из 52 пострадавших, 20 — госпитализированы, 11 человек проходят курс лечения в медицинских заведениях силовых структур.

Ранее госкомитет Нацбезопасности Киргизии обвинил сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в убийстве киргизского спецназовца.

Накануне в Киргизии силовики попытались взять штурмом резиденцию бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева, который трижды отказался прийти на допрос.