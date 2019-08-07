Драка с поножовщиной произошла у моста в Петербурге

В Санкт-Петернбурге у моста Александру Невскому произошла драка с поножовщиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что два автомобиля марки Hyundai и Daewoo остановились на специально выделенной зоне, затем около десяти человек вышли из транспортных средств. Между ними завязалась драка.

Уточняется, что в ходе инцидента несколько человек оказались на дорожной полосе, по которой осуществляли движение другие автомобили.

Заявляется, что один из участников драки получил ножевое ранение. Он госпитализирован.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области занимается розыском нападавшего, а также других участников конфликта.