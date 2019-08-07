Туристов предупредили о возможности заражения кишечной инфекцией в Египте

Министерство иностранных дел Германии выпустило рекомендации по посещению туристами Египта. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что отдыхающих предупредили о возможности заболевания инфекциями, вызываемых бактериями E-Coli – кишечной палочкой.

По мнению ведомства, основным источником кишечной палочки являются сырые овощи, фрукты, баранина и говядина.

Уточняется, что туристов также призвали не пить воду из-под крана.

Кроме того, приводятся данные о 31 немецком туристе, который был заражен инфекцией в 2019 году. За 2018 год этот показатель ниже на 10 человек.

Ранее туристы рассказали, сколько денег тратят на еду в путешествиях.