СК проведет проверку из-за смерти трехмесячного ребенка в больнице в Сочи

В Сочи следователи проводят проверку после смерти в больнице истощенного трехмесячного ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

Как отмечается, 27 июня реанимационная бригада скорой помощи доставила в больницу трехмесячного мальчика в истощенном состоянии.

Уточняется, что в больнице ребенку оказали медицинскую помощь, но, несмотря на это, он скончался.

«По данному факту организована доследственная проверка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СК.

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