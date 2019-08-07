СБУ завела дело на священника УПЦ из-за интервью журналистам из России

Руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и протоиерей Виктор Земляной заявил, что СБУ подозревает его в разжигании вражды на почве религии из-за интервью журналистам из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в понедельник, 5 августа, управление СБУ сообщило протоиерею, что он подозревается в разжигании религиозной вражды, а также в распространении незаконной литературы.

По словам Земляного, в подозрении сказано, что он распространял с группой лиц подобную литературу, однако эта группа лиц не установлена.

«На мой взгляд, ситуация просто комическая», — отметил Земляной.

Он также добавил, что против него возбудили дело по статье «Разжигание конфликтов на религиозной почве».

Основание для возбуждения дела, пояснил протоиерей, стало его интервью российским каналам.

«Абсурд: российские журналисты аккредитуются для работы в Украине...но почему-то именно я, дав комментарий, разжег межконфессиональный конфликт», — заключил Земляной.

Ранее сообщалось, что СБУ решила допросить протоиерея Ровненской епархии УПЦ.