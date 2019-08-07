Синоптики рассказали о сильных дождях в Москве в пятницу
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Сотрудники Гидрометцентра России рассказали, какая погода ждет жителей Москвы и Московской области в пятницу, 9 августа. Об этом сообщается на их сайте.
Отмечается, что дождливый циклон придет в столицу со стороны Белоруссии.
Уточняется, что наиболее неблагоприятная погода будет ночью и утром в пятницу. Температура воздуха составит +14-16°С в Москве, а в Подмосковье — +12-17°С, а затем поднимется днем до и +18-20°С и +17-22°С соответственно.
Кроме того, скорость ветра будет достигать 17-22 м/с.
Ранее Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом.