Частный детектив заявил о готовности назвать ответственных за катастрофу MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш, который вел расследование катастрофы рейса MH17 в Донбассе в ходе частного заказа, заявил о готовности обнародовать свою информацию о причинах трагедии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Реш заявил, что готов назвать имена ответственных за трагедию. Кроме того, он предложил опубликовать данные с американских спутников, которые у него имеются.

Он отказался называть виновных до официального обнародования, отметив, что «все представлено, кто это был… с именами».

Ранее Реш пытался передать Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ), свои материалы по катастрофе MH17, но получил отказ из-за условия раскрытия доказательств в присутствии СМИ.

В настоящий момент со своим адвокатом он готовит новый запрос.