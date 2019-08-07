Частный детектив заявил о готовности назвать ответственных за катастрофу MH17

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Немецкий детектив Йозеф Реш, который вел расследование катастрофы рейса MH17 в Донбассе в ходе частного заказа, заявил о готовности обнародовать свою информацию о причинах трагедии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Реш заявил, что готов назвать имена ответственных за трагедию. Кроме того, он предложил опубликовать данные с американских спутников, которые у него имеются.

Он отказался называть виновных до официального обнародования, отметив, что «все представлено, кто это был… с именами».

Ранее Реш пытался передать Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ), свои материалы по катастрофе MH17, но получил отказ из-за условия раскрытия доказательств в присутствии СМИ.

В настоящий момент со своим адвокатом он готовит новый запрос.