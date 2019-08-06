Три человека утонули во время шторма в Сочи

Три человека утонули в море во время шторма в Сочи, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на диких пляжах города.

Отмечается, что еще около 20 человек избежали гибели благодаря спасательным службам.

Ранее власти Сочи предупредили туристов о непогоде и шторме на море.