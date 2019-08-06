Мужчина и мальчик утонули во время шторма в Сочи

В Сочи спасатели достали из воды тела утонувших 25-летнего мужчины и 12-летнего мальчика, которые купались в море во время шторма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Как отмечается, инцидент произошел на пляже в поселке Якорная Щель Лазаревского района.

По словам одной женщины, она пыталась доплыть до тонувших, но те быстро скрылись под водой.

Уточняется, что водолазы обнаружили их тела в 20 метрах от того места, где их в последний раз видели, а после передали сотрудникам полиции.

Согласно СК, погибшие мужчина и ребенок были туристами, приехавшими отдыхать в Сочи с семьей.

Ранее сообщалось, что пытавшиеся помыться дети утонули в канаве.