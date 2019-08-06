СК в Тюмени проверяет информацию о похоронах ветерана войны в мешке

В Тюмени Следственный комитет (СК) проверяет сообщения о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК России.

Согласно поступившей информации, ветерана захоронили таким способом из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей.

«После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что женщина жила в пансионате для ветеранов войны и труда.

На настоящий момент ведется служебное расследование.

Ранее сообщалось, что пенсионерка «ожила» в морге и затем скончалась.