МЧС эвакуировало 100 человек из ТЦ в Уфе из-за подгоревшего попкорна

В Уфе из торгового центра «Ирель» были эвакуированы сто человек из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Как отмечается, причиной сигнализации стал подгоревший попкорн.

Уточняется, что в ТЦ приехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, которые обнаружили, что на третьем этаже здания произошло подгорание попкорна.

После этого, как подчеркивается, спасательным силам был дан отбой.

«Администрацией объекта до прибытия пожарных подразделений эвакуированы сто человек, в том числе 30 детей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на Кубани были эвакуированы два детских лагеря.