Житель Казани насмерть забил младенца из-за плача

В Казани местный житель забил до смерти девятимесячную девочку, передает РИА «Новости».

Следователи пояснили, что в квартире было обнаружено тело ребенка со следами побоев и черепно-мозговой травмой, после чего СК возбудил дело по ст. «убийство малолетнего».

Как стало известно, нападавший пришел в гости к матери погибшей девочки, и женщина попросила его посидеть с ребенком, пока она отлучилась в магазин. В это время младенец расплакался, и мужчина, которого раздражал плач, избил ребенка. Через несколько часов девочка умерла в присутствии матери.

Полиция разыскивает нападавшего.