Во Франции рабочие на фургоне сбили мэра после ссоры из-за мусора

Во Франции строители насмерть сбили мэра коммуны Синь Жана-Матье Мишеля (департамент Вар, юг страны) после ссоры из-за неубранного мусора. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в понедельник, 5 августа. 76-летний чиновник попросил рабочих забрать незаконно выброшенный на обочину строительный мусор. Просьба была выполнена, однако, после они сели в фургон и наехали на мэра.

Полиция уже задержала виновников трагедии. В настоящее время следствие пытается выяснить, произошел инцидент случайно или водитель умышленно сбил Мишеля.

Ранее сообщалось, что трех человек расстреляли около заправки во Франции.