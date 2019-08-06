Генпрокуратура заявила, что поджогами лесов пытались скрыть незаконные рубки

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Министерство охраны природы Якутии/РИА «Новости»

Генпрокуратура РФ выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Об этом сообщает РИА «Новости».

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