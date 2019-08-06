К 20 годам приговорили мужчину за письма со взрывчаткой критикам Трампа

В американском штат Флорида суд приговорил к 20 годам тюремного заключения мужчину, который отправлял письма со взрывчаткой критикам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

57-летний Сезар Сайок направил «письма» бывшему американскому президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, сенаторам Кори Букеру и Камалу Харрису, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему директору Центрального разведывательного управления Джону Бреннану, актеру Роберту де Ниро и новостному агентству CNN.

Все письма удалось нейтрализовать, никто не пострадал. Всего таких посылок было 16.

Изначально суд намеревался дать Сайоку наказание в виде пожизненного заключения, но адвокатам удалось добиться 20 лет тюрьмы из-за его психических отклонений, среди которых одержимость теорией заговора.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о смертной казни за массовые убийства.