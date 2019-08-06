В Москве во вторник ожидается до +17°С

В Москве во вторник, 6 августа, ожидается до +17°C.

По данным Гидрометцентра, температура в столице будет колебаться от +15°C до +17°C.

Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали аномальный холод и низкое давление жителям Москвы и Московской области.