В Москве во вторник ожидается до +17°С
close
В Москве во вторник, 6 августа, ожидается до +17°C.
По данным Гидрометцентра, температура в столице будет колебаться от +15°C до +17°C.
Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали аномальный холод и низкое давление жителям Москвы и Московской области.