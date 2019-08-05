Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки. Об этом передает РИА «Новости».

По словам Рошаля, у девочки наступила очередная стадия лечения.

Он подтверждает, что ребенка уже подготовили к проведению ампутации правой руки.

Сообщается, что первый этап операции состоится уже в ближайшее время.

Как отмечают в НИИ, врачи сделают все возможное, чтобы сохранить девочке локтевой сустав.

Ранее сообщалось, что операцию по удалению руки у избитого в Ингушетии ребенка проведут из-за сухой гангрены.