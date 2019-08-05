Закон об эвтаназии впервые применили в Австралии

В Австралии впервые применили закон об эвтаназии. Об этом информирует АВС.

Как стало известно, первым, кто воспользовался данным законом в Австралии, стала 61-летняя Керри Робертсон, у которой имелось онкологические заболевание.

Сообщается, что медики провели женщине эвтаназию в доме престарелых в городе Бендиго.

Как отмечается, во время процедуры рядом с женщиной находились ее дети.

«Ее последние слова были простыми», — поделились родственники умершей.

Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах.