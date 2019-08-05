Число погибших при стрельбе в Техасе возросло

Полиция сообщила, что еще одна жертва массового расстрела в Эль-Пасо скончалась в больнице, передает Associated Press.

В результате число жертв этой атаки достигло 21.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.