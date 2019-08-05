Блогер Синица арестован по обвинению в призывах к насилию над детьми силовиков

Пресненский суд Москвы арестовал Владислава Синицу, обвиняемого в призывах к насилию над детьми правоохранителей, передает РИА «Новости».

Срок ареста установлен до 3 октября.

Представитель следствия рассказал в суде, что Синица признал, что разместил в соцсети призывы к насилию, но вину не признал.

По версии следствия, 30-летний житель Люберец Владислав Синица опубликовал сообщение, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей.

Дело заведено по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения).

Ранее в Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков.